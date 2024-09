VIDEO – Udinese-Inter 2-3 Serie A | gol e highlights della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 28 settembre 2024)delle 15 del sabatosesta giornata diA 2024-2025, si è concluso con il risultato di 2-3: questo ilcon i gol e gligiocata al Bluenergy Stadium. RISCATTO –2-3 nellasesta giornata diA. Parte benissimo l’, che ci mette una manciata di secondi a trovare la rete del vantaggio: bel recupero palla a centrocampo, la sfera finisce a Darmian che lancia Frattesi in campo aperto, diagonale sporco con il destro che non lascia scampo a Okoye e vale lo 0-1. I nerazzurri sembrano in palla, e parecchio, tanto da creare diverse occasioni da gol. Ma tutte sprecate. Al 9? con Lautaro Martinez di testa, al 20? con l’altro attaccante Thuram e infine al 28? quando Frattesi di testa chiude al lato da due passi. Al 35?, però, arriva il gol del pari.