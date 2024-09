Tu Si Que Vales Sabrina Ferilli e Maria chat private | svelati segreti

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 28 settembre 2024) Durante la puntata di Tu Si Que, andata in onda sabato 28 settembre 2024, il pubblico ha assistito a un esilarante siparietto traDe Filippi. Le due, grandi amiche nella vita reale, hanno dato vita a uno scambio di battute che ha messo in scena una «minaccia» di denuncia da parte dell'attrice romana nei confronti della conduttrice pavese. Il motivo?ha mostrato dei video e messaggi audio privati inviati dadurante l'estate, facendo scoppiare l'ilarità in studio. Nonostante le «minacce» scherzose della giudice popolare di TSQV, il tutto si è svolto in un clima di grande complicità e divertimento, confermando ancora una volta il legame profondo tra le due donne, che va ben oltre il contesto lavorativo. Ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.