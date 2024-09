Tir ‘incastrato’ in via del Pantano Sbaglia strada e urta un terrazzino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Ladiventava sempre più stretta, ma il navigatore non demordeva obbligando il tir a passare proprio dall’angusta via del. Il conducente ha dato retta alla “vocina“ che lo invogliava a lasciare la via Pisana per entrare in quello stretto cunicolo. E così è andata. Solo che le dimensioni del rimorchio non permettevano di transitare senza colpire ildella casa d’angolo. L’urto è stato inevitabile, il mezzo si è fermato, i residenti hanno chiamato la polizia municipale. Il fatto è successo due giorni fa nel pieno della zona industriale. E c’è da dire non è una novità per questo quadrante territoriale dove per esempio ci sono vie con nomi simili (Stagnaccio alto e basso) ma ubicazioni differenti. Una circostanza che con un traffico industriale piuttosto intenso fatto di autoarticolati e camionisti poco pratici dei luoghi diventa chiaramente un problema.