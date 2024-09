Schianto tremendo in autostrada | i giovanissimi fidanzati Alessia e Vincenzo perdono la vita così

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 28 settembre 2024) Due giovaniMassaro eMarino, entrambi di 26 anni e originari di Cesa, in provincia di Caserta, hanno perso tragicamente lain un grave incidente stradale avvenuto la scorsa notte sull’A1, alle porte di Napoli. I due viaggiavano a bordo di una Fiat 500 quando, intorno alle 4 del mattino, il veicolo è stato coinvolto in un impatto fatale nel tratto dell’che attraversa il comune di Casoria. La dinamica dell’incidente Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagini da parte della Polizia stradale, intervenuta sul posto. Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che l’auto guidata daMassaro abbia sbandato, finendo per essere colpita violentemente da un’altra vettura che sopraggiungeva nella stessa direzione di marcia. I due giovani stavano facendo ritorno a casa dopo una serata trascorsa a Napoli.