LIVE Sinner-Safiullin 3-6 1-1 ATP Pechino 2024 in DIRETTA | inizia la rimonta dell’azzurro nel 2 set

30-0 Non risponde alla seconda di rovescio. 15-0 Palla corta del russo, arriva e fa punto. 1-1 Strappa di dritto Jannik. Un gioco pari, due chance di break non sfruttate. A-40 Servizio e benedizione. 40-40 Orribile rovescio in palleggio messo lungo senza gambe, non daquesto errore. 40-A In rete il dritto dopo il servizio del russo. 40-40 Profondo il rovescio del n.1, in rete quello difensivo di. A-40 Largo il rovescio in risposta. Sulla prima alla "T". 40-40 Corta la risposta di rovescio sulla seconda, ci si avventa di drittoe chiude. 30-40 Mamma mia cos'ha fatto il russo. Servizio slice perfetto, palla sul rovescio da appoggiare dove vuole. Tocca una smorzata sul gancio in modo inopinato. 30-30 Servizio e dritto, devastante.