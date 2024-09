La mattanza delle automobili l' ultima follia | dove non si potrà più circolare dal primo ottobre

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) È passato solo un anno dall'ondata di limitazioni all'accesso veicolare e mentre i milanesi si sono indaffarati nel trovare una nuova soluzione per spostarsi in città, ecco che Palazzo Marino fa capolino e ricorda che ora con il caro vecchio Euro 3 in Area C non entra. Una norma già predisposta, che entrerà in vigore dal prossimoe riguarderà tutti gli autoveicoli di questa categoria a benzina per il trasporto persone. Si prospetta una violenta legnata, come si suol dire, per i tantisti che saranno costretti a cambiare le loro abitudini.