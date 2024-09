Diversi punti interrogativi per l’undici titolare Castro sembra molto in vantaggio su Dallinga Miranda prova il sorpasso a sinistra Fabbian Moro e Urbanski scalpitano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Tempo di esami. Se il Bologna sia tornato grande lo dirà la sfida con l’Atalanta, altra big che sta cercando se stessa. Ma quattro giorni dopo, il Bologna sarà atteso da un match sulla carta impossibile a Liverpool. Prima del sogno, c’è la realtà: un Bologna in cerca di continuità. E un Italiano che vuole schierare i giocatori più avanti per andare a caccia della seconda vittoria consecutiva. A Monza ha giocato Ravaglia. Buona prestazione, ma macchiata da un errore pesante. Di contro c’è uno Skorupski che è tra gli uomini più in forma, protagonista di due rigori parati su due. La logica, vista l’intenzione di schierare gli uomini più in palla, è quella di schierare il polacco: tornare all’antico potrebbe però avere il sapore della bocciatura per Ravaglia. E allora non è esclusa la seconda chance per il ragazzo di Castel Maggiore con il ritorno tra i titolari di Skorupski ad Anfield.