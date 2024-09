Atp Pechino 2024 Sinner | Importante vincere anche quando non ti senti al 100%

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Jannikha commentato a caldo il successo ai danni di Roman Safiullin nel match di secondo turno dell’Atp 500 di: “E’ stata una partita dura, lui è un ottimo giocatore. Era il terzo confronto tra noi e oggi lui ha servito molto bene momenti importanti. Ho provato a stare al passo mentalmente, ma è stata dura. Tuttavia aver trovato una via d’uscita significa molto per me, specialmente in giornate come quella di oggi in cui non tial. Sapevo di dover alzare il livellocontava“. CRONACA All’azzurro è stato poi chiesto quale sia stata la differenza nell’ultimo anno, in cui la sua carriera è cambiata radicalmente: “Sento che fisicamente ho fatto un passo avanti. Etibene puoi cambiare alcune cose in campo che magari non funzionano benissimo. Se dovessi evidenziare un aspetto, direi quello fisico“.