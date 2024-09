WTA Pechino 2024 buona la prima per Sara Errani e Jasmine Paolini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024) Comincia con una bella vittoria il cammino dinel WTA 1000 di. Un torneo molto importante per le due azzurre che sono a caccia di punti pesanti per la qualificazione alle Finals di fine anno. Le campionesse olimpiche hanno vinto all’esordio contro la coppia composta dalla spagnola Cristina Bucsa e dalla rumena Monica Niculescu in due set con il punteggio di 6-2 7-5 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Nel prossimo turno le azzurre affronteranno la vincente del match tra la coppia cinese Guo/Jiang e quella composta dalla canadese Fernandez e dall’indonesiana Sutjiadi. Una partita quella odierna che ha vistochiudere con il 59% di punti vinti con laed il 60% con la seconda, colpo che ha messo in grande crisi invece Bucsa/Niculescu, che hanno vinto solo il 29%.