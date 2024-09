Tutto in un giorno film su Rai3 | trama attori e cast

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di venerdì 27 settembre 2024) Questa sera, venerdì 27 settembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su, va in onda ilin uncon Penelope Cruz. Vediamo insiemeper decidere se vale la pena vederlo.in unin un” (titolo originale: “En los márgenes”) è un intenso dramma sociale che dipinge un quadro vivido delle disuguaglianze e delle lotte quotidiane di tre personaggi molto diversi tra loro, ma uniti dal desiderio di un futuro migliore. Azucena: Una donna forte e tenace, sposata con un operaio, che rischia di perdere la casa a causa di uno sfratto. La sua vita è segnata dalla precarietà e dalla lotta per sopravvivere. Rafael: Un avvocato impegnato per i diritti civili, che dedica anima e corpo alla sua causa, trascurando spesso la vita privata.