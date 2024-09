Trasporto pubblico in affanno a Rimini Pochi autisti saltano 140 corse | garantite quelle per gli studenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024), 27 settembre 2024 – Oltre 140saltate dellocale in una sola giornata, quella di eri. Da giorni ormai sempre più utenti attendono invano alle fermate l’arrivo del bus. Le lamentele stanno aumentando con la stessa velocità dellesaltate. Quella di ieri è stata una giornata nera come da tempo non se ne vedevano. Per ritrovare altri momenti con così tantesaltate bisogna ritornare ai periodi della scuola e della contemporanea epidemia di influenza che stendeva parte deglicostringendo i rimanenti a fare gli straordinari per tamponare le assenze. In estate problemi non se ne sono registrati perché le scuole erano chiuse. Ma da un paio di settimane a questa parte, e in modo progressivo, leper glisono tornate e la coperta, come si dice all’interno di Start Romagna, è corta.