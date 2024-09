The Last Of Us 2 svelato il teaser trailer della seconda stagione

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il 26 settembre, in occasione del “Theof Us” Day, è stato rilasciato il nuovodell’acclamata serie tv firmata HBO. Ispirata al celebre videogioco sviluppato da Naughty Dog per PlayStation®, questo secondo capitolo, dopo una primada record, torna in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW nel 2025. Ildi Theof Us –2 Nella, ambientata cinque anni dopo gli eventiprima, Joel ed Ellie dovranno fare i conti con il loro passato, affrontando nuovi conflitti e venendo trascinati in un mondo sempre più pericoloso e devastato. Pedro Pascal e Bella Ramsey tornano nei ruoli dei protagonisti, affiancati da Gabriel Luna nei panni di Tommy e Rutina Wesley nel ruolo di Maria.