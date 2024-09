The Last of Us 2 – fino a dove arriverà la seconda stagione?

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 27 settembre 2024) Dopo il rinnovo della serie TV di Theof Us per unada parte di HBO, i giocatori si sono chiesti come avrebbero fatto a portare Theof Us Part II in live-action. La primadello show è riuscita a racchiudere tutto il primo gioco nei suoi nove episodi, ma la portata del sequel del 2020 è molto più grande in confronto, dato che ha una narrazione non lineare e molteplici POV. In occasione della celebrazione dell’annuale “Outbreak Day”, la HBO ha presentato il primo teaser trailer completo delladi Theof Us, rispondendo a questa importante domanda. Seguiranno spoiler per il videogioco Theof Us Part II.