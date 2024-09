Sbanda finisce contro un albero e poi colpisce un’altra auto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 27 settembre 2024) Spinone al Lago. Un 80enne di Casazza, mentre percorreva la SS42 in direzione Bergamo, a seguito di un improvviso malore, ha perso illlo della sua Fiat Panda andando a sbattere primauna lato della carreggiata, poiuna Lancia Y con al volante una 52enne di Malegno (Brescia) che procedeva nella stessa direzione di marcia. È successo poco prima delle 12,30 di venerdì (27 settembre) L’anziano, unico ferito, è stato trasportato in ospedale a Lovere per accertamenti. Da quanto si apprende, non è in pericolo di vita.