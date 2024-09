Piano Cronicità Salutequità Fondi e tempi certi o resterà sulla carta

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 27 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) –nazionale(PNC): nell’aggiornamento all’esame delle Regioni sono necessari sei passaggi perchè il documento sia davvero efficace per i 24 milioni di italiani affetti da una o più patologie croniche.Per i quali si spende circa l’80% della spesa sanitaria. Stando a proiezioni Istat, poi, nel 2028 si spenderanno 70,7 miliardi di euro per curare le persone con. Semplificazione, temporalità chiara, monitoraggio forte,e integrazione altre patologie per garantire equità e effettività sono gli aspetti da migliorare nel documento e l’Osservatorio diin una sua analisi spiega come fare. Dovrebbe essere facilitata la lettura e la comprensione con un testo unico