Patrick Zaki arriva a Bergamo | porta Sogni e illusioni di libertà a Molte Fedi

(Di venerdì 27 settembre 2024). L’attivista egiziano per i diritti umani sarà ospite di “sotto lo stesso cielo”, la rassegna culturale delle Acli provinciali di, lunedì 30 settembre alle 20.45 all’Aula Magna dell’Università degli Studi dia Sant’Agostino. La serata, con ingresso su prenotazione, è intitolata “di”. Raccontando la propria testimonianza,dialogherà con la giornalista Paola Caridi. Illustrando l’iniziativa, gli organizzatori spiegano: “Il 7 febbraio 2020torna al Cairo, a casa sua, da Bologna, dove studia. Si vuole fermare pochi giorni. È solo la pausa di uno studente che torna a casa temporaneamente. Ma le cose non vanno come previsto:viene arrestato e resta in prigione per 20 mesi. Bologna, la sua università, l’Italia intera reagiscono e da quel 7 febbraio non smettono di manifestare.