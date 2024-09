Pagelle Milan-Lecce 3-0 voti e tabellino Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ledi3-0 con iai protagonisti e ildel match valido per la sesta giornata della. Al Meazza inizia il nuovo weekend del massimo campionato e i rossoneri, reduci dalla roboante vittoria nel derby, ospitanoi salentini che hanno vissuto sei giorni da incubo. E che in questa partita, in fin dei conti, vivono cinque minuti da incubo, tra il 37? e il 42?, quando i padroni di casa si scatenano e segnano tre volte, prima Morata, poi Theo Hernandez, infine Pulisic. Di seguito ecco iai protagonisti dell’incontro. GLI HIGHLIGHTS LEDI3-0(4-2-3-1): Maignan 6; Royal 6, Gabbia 6.5, Tomori 6, Theo Hernandez 7.5 (30? st Bartesaghi 4); Fofana 6.5 (18? st Musah 6), Reijnders 6; Pulisic 7 (10? st Chukwueze 6), Morata 7 (10? st Loftus-Cheek 6), Leao 6.5; Abraham 6 (30? st Jovic 6).