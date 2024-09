Milan Lecce finisce 3-0 i rossoneri trascinati da Theo travolgono i salentini Le pagelle

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024)o, 27 settembre 2024 - Dopo la brillante vittoria nel derby, Fonseca non cambia la ricetta del successo. L'allenatore conferma gli undici che hanno battuto l'Inter la scorsa domenica, con un'unica variazione: la fascia di capitano è affidata a Rafael Leao, segno di fiducia nel talento portoghese. Una mossa rivelatasi vincente già al termine del primo tempo, bastato aiper aprire e chiudere la gara. La partita Il pubblico dellao rossonera si aspettava un’altra prova di forza dopo il trionfo nel derby della Madonnina, e la squadra non ha deluso le aspettative. Con una prestazione da applausi, ilsi è guadagnato il primo posto in classifica, anche se solo per una notte, regalando ai tifosi sogni di gloria. La squadra di Fonseca ha mostrato ancora una volta il suo potenziale offensivo.