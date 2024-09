Melania torna a parlare dopo due anni di silenzio | Donald è speciale relazione bellissima

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024)Trump (in foto) punta il dito contro i democratici e i media mainstream per "alimentare l’atmosfera tossica" che ha portato ai due tentati assassinii del marito. In un’intervista a Fox, la prima in due, l’ex First Lady si dice "scioccata dalla scandalosa violenza contro il marito. Sentiamo i leader del partito opposto e i media mainstream chiamare"Trump "una minaccia per la democrazia. Così alimentano un’atmosfera tossica e danno potere a tutti coloro che vogliono fargli male. Questo deve finire. Il Paese ha bisogno di unirsi". "I fatti parlano da soli": gli americani devono fare il confronto fra i quattrodell’amministrazione Biden e i quattrodi Trump e "decidere cosa vogliono". L’ex first lady ha quindi osservato come ora gli americani "non sono in grado di acquistare i beni usuali per le loro famiglie. Nel mondo ci sono guerre.