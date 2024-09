L’Olbia Challenger torna con la seconda edizione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) A distanza di un anno esatto dalla prima. Il torneo ATP125 organizzato da MEF Tennis Events si svolgerà sui campi in greenset del Tennis Club Terranova dal 13 al 20 ottobre, con un rinnovato parco atleti pronto a regalare nuovamente spettacolo. Lo scorso anno la rassegna sarda lanciò definitivamente il finalista Flavio Cobolli nel panorama tennistico internazionale, in una settimana che vide tre italiani arrivare ai quarti di finale, con Mattia Bellucci e Francesco Forti che si aggiunsero al romano. Nel 2024 l’entry list sarà guidata dall’attuale numero 68 ATP (ex n.23 del mondo) Dusan Lajovic, e con lui saranno presenti diversi tennisti azzurri tra cui Stefano Napolitano, Matteo Gigante e Andrea Vavassori.