LIVE Berrettini-Fils ATP Tokyo 2024 in DIRETTA | l’azzurro sfida l’emergente francese

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:43 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta di, secondo turno dell’ATP 500 di. Tra poco più di 20 minuti i due tennisti entreranno in campo. Buonasera e benvenuti nellatestuale del match di secondo turno dell’ATP 500 ditra Matteoed ilArthur. Primo confronto diretto in assoluto tra i due, con il vincente dell’incontro che troverà ai quarti di finale uno tra l’argentino Mariano Navone e l’americano Ben Shelton., ventottenne romano, si presenta a questo appuntamento dopo aver superato in due netti parziali l’olandese Van de Zandschulp. Brillante protagonista del girone A di Coppa Davis nel quale ha trinato al successo l’Italia di capitan Volandri, il finalista di Wimbledon 2021 sta con tenacia tornando ad assaporare il tennis che conta.