Lite in strada tra due donne a Catania una dà fuoco all’altra | ha ustioni sul 20% del corpo

(Di venerdì 27 settembre 2024) Unain, poi la benzina gettata addosso e ilprovocandoleal volto, collo, braccia e torace. È in gravi condizioni, consul 20% del, una 26enne che è stata aggredita da un’alta donna a. La vittima si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro con prognosi riservata, seguita da specialisti del Centro. Secondo una prima ricostruzione, da confermare, lasarebbe scoppiata dopo dei contrasti che dei minorenni avrebbero avuto al telefono. Un gruppo di persone, uomini e, sarebbe andato davanti al palazzo della famiglia con cui era pendente il ‘contenzioso’ e l’avrebbe invitata a scendere per. Tra le persone che erano in casa c’è anche la 26enne, ma che potrebbe non abitare lì.