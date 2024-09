Liguria Iv non partecipa ad elezioni | agli elettori libertà di scelta

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 27 settembre 2024) Milano, 27 set. (askanews) – “Italia Viva non parteciperà alleregionali liguri, lasciando ai proprie militanti la pienadi voto avendo a cuore sempre e solo il futuro della”. Lo annuncia la coordinatrice di Italia Viva Raffaella Paita, al termine di una nota in cui riferisce di “pressioni” del M5s per eliminare l’apparentamento con la candidatura di Orlando o in alternativa eliminare alcuni candidati. “Siamo disponibili a fare gli accordi con il centrosinistra ma non a tutti i costi. E questo – afferma Paita – deve essere chiaro per l’oggi e per il domani. Noi siamo favorevoli alla costruzione di una coalizione di centrosinistra anche facendo un generoso sforzo di mediazione ma per noi – a differenza di altri, come abbiamo visto anche in queste ore a livello nazionale – prima delle poltrone viene la dignità.