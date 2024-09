La Chiesa di San Francesco Anguillara s’illumina con Confini Labili

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

Nella splendida cornice della di Sanad Sabazia il 25 settembre ha preso vita uno spettacolo di Francesca Merloni e Pavel Zelinsky, accompagnati dall'orchestra Radicanto, con Maria Giaquinto (voce), Giuseppe De Trizio (chitarra classica), Adolfo La Volpe (chitarra classica), Paolo Pace (voce, sassofono, (flauto traverso), De Palma (cajon), con la regia di Nicoletta Robello: New York, 2001, "Un incontro come tanti, una storia d'amore. Ma l'amore ha le sue regole, il desiderio la sua dottrina. In cielo passano le nuvole che vanno verso il mare. E il mare è di tutti".