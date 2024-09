Giornata triste siamo vicini alla famiglia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Due comunità in lacrime, Urbisaglia e Camerino, per Daisy Ronconi, giovane mamma e operatrice sociosanitaria. La 37enne, originaria del primo paese, viveva da tempo nella città ducale, con il marito e la bimba di sette anni. Lavorava come operatrice sociosanitaria nella casa di riposo di Gagliole. Amava la sua professione, andava d’accordo con le colleghe ed era stimata e benvoluta ddirezione e dai nonnini della struttura. "Oggi è una– le parole del sindaco di Urbisaglia, Riccardo Natalini – da quando mi sono insediato non è la prima volta che vivo un lutto che colpisce l’intera cittadinanza, a perdere la vita è ancora una volta un giovane uomo o una giovane donna. E ogni volta si apre una ferita profonda per me e per il paese. Tra tutti i dolori questo è senza dubbio il più forte soprattutto perché è un dolore innaturale.