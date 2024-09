Catania una donna ha dato fuoco a una ragazza di 26 anni dopo una lite

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di venerdì 27 settembre 2024) Aunahaa unadi 26averle gettato addosso del liquido infiammabile al culmine di una. I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di giovedì 26 settembre in strada. La giovane, che ha riportato ustioni sul 20 per cento del corpo, è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Czzaro ed è seguita da specialisti del centro ustioni. Sul caso indaga la squadra mobile della questura Secondo una prima ricostruzione dei fatti riportata dal Corriere, le due si sarebbero incontrate nell’ambito di un chiarimentounatelefonica tra minorenni. Un gruppo di persone sarebbe andavanti al palazzo della famiglia con cui era pendente il contenzioso e l’avrebbe invitata a scendere per strada.Tra le persone in casa c’era anche la 26enne (che potrebbe però non abitare lì).