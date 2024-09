Capcom aggiorna i giocatori dal Tokyo Games Show 2024

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 27 settembre 2024) Durante ilOnline Program del TGSha condotto gli spettatori in un viaggio emozionante attraverso le Terre proibite di Monster Hunter Wilds, le strade malfamate di Metro City in Street Fighter 6, il centro commerciale Willamette Parkview infestato dagli zombie di Dead Rising Deluxe Remaster, le scene del crimine ad alto tasso di dramma di Ace Attorney Investigations Collection, l’arcade retrò di MARVEL vs.Fighting Collection: Arcade Classics, il luogo di nascita degli esports di Street Fighter a, in Giappone, e molto altro ancora! Yian Kut-Ku ritorna in Monster Hunter Wilds Oggi, durante ilOnline Program del TGS, è stata presentata una versione estesa dell’ultimo trailer di Monster Hunter Wilds che rivela Yian Kut-Ku. Il mostro preferito dai fan fa il suo atteso ritorno nella serie in Monster Hunter Wilds.