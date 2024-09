Calcio Prima e Seconda Categoria 2024-25 i pronostici il programma e gli arbitri della 2^ giornata

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 27 settembre 2024)di big match: Montemarciano-Castelfrettese, Olimpia Marzocca-Filottranese e Passatempese-Potenza Picena in, Monsano-Olimpia Ostra Vetere, Falconarese-Camerano e Terre del Lacrima-Cupramontana in VALLESINA, 27 settembre– È tempo didi campionato in. Tra stasera, venerdì 27, domani, sabato 28, e domenica 29 settembre si giocano i secondi 90 minutiregular season per le nostre formazioniVallesina e dintorni. InB, sarà ladi un crocevia importante, quello tra Montemarciano e Castelfrettese. Senza dimenticare Olimpia Marzocca-Filottranese, Pietralacroce-Brogo Minonna e Passatempese-Potenza Picena nel girone C.