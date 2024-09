Basket B nazionale L’attesa è finita parte la stagione ufficiale di Fabriano e Jesi

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 27 settembre 2024) I quintetti di Niccolai e Ghizzinardi entrambi in trasferta: Rieti e Chiusi. Tre gare in otto giorni nella prima settimana di calendario. I roster di tutte le squadre VALLESINA, 27 settembre 2024 –la nuovadel campionatodidi serie B. Quaranta club inseriti in due gironi con tre promozioni finali in palio e marchigiane rappresentate dalla Ristoproe dalla Academy. Due posti per l’A2 riservati alle vincenti i due gironi play off con il terzo conteso da una sfida spareggio, finale in gara unica, tra le perdenti delle finali promozione. Il livello ed il tasso di qualità tecnico, a detta di tutti, si è alzato. Nel girone dile favorite sono Gema e Herons Montecatini, Pielle Livorno, Virtus Roma e Roseto.