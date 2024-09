Alluvione intervista a Elena Ugolini | In emergenza serve pragmatismo E la Regione non ne ha avuto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Bologna, 27 settembre 2024 – Il gesto di disobbedienza civile del sindaco di Faenza ha sortito i primi effetti: il ‘suo’ progetto di cassa di espansione verrà realizzato con una procedura d’urgenza. Cosa ne pensa? È questa l’idea di dialogo tra le istituzioni che ha in mente lei? "È giusto preoccuparsi dei propri cittadini – risponde, candidata civica alla presidenza dell’Emilia-Romagna sostenuta dal centrodestra –. Per situazioni straordinarie occorrono norme e regole straordinarie. Il suo invito alla disobbedienza istituzionale mi sembra un’evidente provocazione per segnalare la necessità di un cambiamento.