Vlahovic | Lo stile di Motta è più adatto a me

(Di giovedì 26 settembre 2024) Torino, 26 settembre 2024 - In questo inizio di stagione della Juventus, è stato senza ombra di dubbio il calciatore più criticato, vista anche la sua importanza nel gioco dei bianconeri. Contro il Napoli, Thiagoha deciso addirittura di sostituirlo durante l'intervallo. A questo punto, Dusanha bisogno di una scossa per cambiare il corso degli eventi. Al serbo non si rimprovera solo la poca freddezza in zona gol, ma anche la poca partecipazione con la manovra della squadra e l'atteggiamento dimostrato in campo. “A volte in campo se capitano cose che non vanno bene, inizio ad agitarmi - ammette l'ex Fiorentina in un'intervista rilasciata a Dazn - Ma è una cosa che sto cambiando perché è inutile. Come ha detto Djokovic: “La mia capacità più grande è saper cancellare l’errore”, lo ha detto anche Cristiano Ronaldo. Questo è un aspetto su cui posso migliorare.