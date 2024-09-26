Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2024 ore 08:15 (Di giovedì 26 settembre 2024) Viabilità DEL 26 SETTEMBRE 2024 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’AURELIA A CAUSA DI UN ICNDIENTE CI SONO CODE TRA ARANOVA E CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE Roma, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA ATTENZIONE; E PROPRIO VERSO LA CITTA’ IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST; SEMPRE IN ENTRATA CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE, E SULLE CONSOLARI FLAMINIA, SALARIA E APPIA; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA PONTINA, DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2024 ore 07:30 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’AURELIA A CAUSA DI UN ICNDIENTE CI SONO CODE TRA ARANOVA E CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE ROMA, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA ATTENZIONE; E PROPRIO VERSO LA CITTA’ IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST; SEMPRE IN ENTRATA CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE, E SULLE CONSOLARI FLAMINIA, SALARIA E APPIA; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA PONTINA, DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2024 ore 20:30 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE SMALTITE LE PRECEDENTI CODE ORA LA CIRCOLAZIONE RISULTA SCORREVOLE SU TUTTO L’ANELLO SEGNALIAMO CODE A SUD DELLA CAPITALE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA RICORDIAMO, CHE SU VIA COLOMBO VERSO ROMA, RESTA CHIUSA LA COMPLANARE TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA BRASINI CODE ANCHE SU VIA APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI E LA NETTUNENSE VERSO I CASTELLI ROMANI TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE PER LAVORI TERMINERÀ ALLE 21 IL SERVIZIO TRENO SULLA METRO A, SULLA METRO C E SULLA METROMARE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2024 ore 19:45 - VIABILITÀ DEL 25 SETTEMBRE 2024 ORE 19. 35 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON L’AGGIORNAMENTO SULL’A1 CIRCOLAZIONE ORA SCORREVOLE SIA TRA FIRENZE E ROMA NEL TRATTO TRA FABRO E CHIUSI IN DIREZIONE FIRENZE CHE TRA ROMA E NAPOLI TRA IL BIVIO DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI PERMANGONO INVECE I RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL A24 TRA FIORENTINI E LO SVINCOLO DEL RACCORDO CI SPOSTIAMO PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE IN SMALTIMENTO LE CODE IN CODE ESTERNA CHE ORA VANNO DA LAURENTINA AD ANAGNINA MIGLIORA ANCHE LA SITUAZIONE IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA, E TRA NOMENTANA E PRENESTINA SULLA ROMA FIUMICINO PERMANE IL TRAFFICO TRA VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA MAGLIANA A VIA COLOMBO NELLE DUE DIREZIONI CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA RICORDIAMO, CHE SU VIA COLOMBO VERSO ROMA, RESTA CHIUSA LA COMPLANARE TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA BRASINI CHIUDIAMO CON I CANTIERI RICORDIAMO CHE SULLA A1 ROMA- NAPOLI PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE, FINO AL 26 SETTEMBRE SARA’ ESEGUITA LA CHIUSURA NOTTURNA DELLO SVINCOLO DI COLLEFERRO IN ENTRATA VERSO NAPOLI E IN USCITA PER CHI PROVIENE DA ROMA IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LO SVINCOLO DI VALMONTONE DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, Servizio fornito da Astral. romadailynews
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- Allerta meteo per forti piogge in Alta Valle - Aostasera - Il centro funzionale della Regione ha emesso un'allerta meteo gialla - ordinaria criticità per forti piogge attese in Alta ... causando interruzioni temporanee della viabilità, danni localizzati ad ... aostasera
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