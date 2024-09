Udinese-Inter con la formula 1 3 a centrocampo | scelta necessaria

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 26 settembre 2024) In vista di, Simone Inzaghi studia le sue scelte di formazione per una gara che assume già una grande importanza. E aprepara la1/3, frutto di scelte necessarie. VALUTAZIONI NECESSARIE – Non è solo l’attacco a causare qualche grattacapo a Simone Inzaghi in vista didi sabato, in programma alle ore 15. Anche aè tempo di scelte, considerando la condizione di alcuni giocatori e, soprattutto, l’infortunio di Nicolò Barella che tornerà a disposizione soltanto per la gara in trasferta contro la Roma, al rientro dalla sosta per le nazionali. La situazione porta anche a valutare la gara di UEFA Champions League in programma, poi, martedì 1 ottobre a San Siro contro la Stella Rossa e valevole per la seconda giornata della fase campionato del nuovo formato della competizione.