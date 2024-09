Ucraina | Kiev ' abbattuti 10 droni russi detriti causano incendio'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024), 26 set. (Adnkronos) - Diecilanciati susono statidalle difese aeree ucraine. Lo ha reso noto l'amministrazione militare della capitale, aggiungendo che ihanno danneggiato una conduttura del gas di un edificio residenziale di cinque piani provocando une danneggiando 20 macchine. L'allarme antiaereo nella capitaleè risuonato per 5 ore. Sono state udite molteplici esplosioni in diversi quartieri della città e nella regione, secondo il Kyiv Independent. Non si sono registrate vittime.