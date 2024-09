Stop Prima brutta sorpresa per il Grande Fratello la costretta decisione di Mediaset

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 26 settembre 2024) Mentre Beatrice Luzzi era impegnata a difendersi dalle critiche di Myrta Merlino, Vladimir Luxuria e Stefania Orlando per i suoi commenti su Shaila Gatta, una nuova notizia ha scosso il mondo del. Questa volta, però, non si tratta di discussioni tra concorrenti o di eventi inaspettati nella Casa, ma di un cambiamento importante nella programmazione del reality. Infatti, dopo i numerosi spostamenti della scorsa edizione,ha deciso di modificare nuovamente il palinsesto del, che era iniziato il 16 settembre con un doppio appuntamento settimanale, il lunedì e il giovedì, subito dopo Striscia la Notizia. Tuttavia, a partire da ottobre, le cose cambieranno: il reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda esclusivamente al lunedì sera. Almeno per il momento. “Hey, ma quei due là ”.