Siae ancora 6 mesi di solidarietà Ma resta l’ombra dei licenziamenti

(Di giovedì 26 settembre 2024) Altri seidi contratto diper gli oltre 600 dipendenti diMicroelettronica. A inizio mese erano stati prolungati gli ammortizzatori sociali anche per i 223 “cugini“ della controllata SM Optics. Non migliora la situazione del polo di via Buonarroti, leader nel settore delle telecomunicazioni. Entro fine mese si attende la convocazione del tavolo a Roma. Altri seidi ossigeno e di protezione dagli esuberi, annunciati neiscorsi dall’azienda (90 solo nella controllata). C’è poi l’ormai famosa vendita ai francesi di SM Optics,, per ricapitalizzare in parte, chenon si è concretizzata. Non c’è di che rallegrarsi a leggere il documento di SM Optics, che mette in fila la lunga storia di una realtà nata nel 2014 attraverso l’acquisizione di un ramo d’azienda di Alcatel-Lucent (ora Nokia).