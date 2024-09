Raf Simons mette all' asta la sua collezione di pezzi di design

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 26 settembre 2024) La passione di Rafper l'arte e ilè nota, notissima. E non è la prima volta che una suadiventa oggetto di un'che attrae l'attenzione del mondo degli appassionati. Questa volta da Piasa a Parigi sono andati “on sale” 131 dei suoipreziosi. E tra questi ci sono 18 rare ceramiche di Pablo Picasso. Il maestro del Cubismo lavorò con la ceramica tra il 1947 e il 1971 e realizzò più di 600 oggetti domestici: piatti, brocche, ciotole. Il pezzo più prezioso dell'sembra essere Tripode, un vaso con tre gambe e un volto dipinto in blu; si tratta del cosiddetto “exemplaire éditeur”, copia dell'editore ovvero dello studio ceramico che lo produsse, l'atelier Madoura, un luogo ancora oggi straordinario a Vallauris in Provenza dove vengono custodite opere ceramiche di artisti famosi, come Chagall, Matisse e Brauner.