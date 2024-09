Protezione civile da record Un anno senza respiro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) La celebrazione del patrono San Pio è stata l’occasione per riflettere sull’impegno e i risultati raggiunti dal sistema delladella Provincia di Como. Da settembre 2023 a oggi, sono state numerose le emergenze che hvisto il coinvolgimento e l’impegno dei volontari nelle numerose operazioni, che hvisto l’impiego complessivo di 685 giornate/uomo. L’elenco parte dall’emergenza di Blevio del 18 settembre dello scorso, seguita dall’esondazione del Lago di Como del 24 ottobre e dalla forte ondata di maltempo di novembre che ha colpito tutto il territorio provinciale. A marzo di quest’, le squadre sono state impegnate per la ricerca di un disperso a Menaggio, mentre ad aprile si sono nuovamente verificati eventi meteo che hmesso in difficoltà il territorio, così come a maggio.