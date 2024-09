Prato arriva Una zampa per amico – condividere la vita con il proprio cane

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024), 26 settembre 2024 - Sabato 28 settembre in piazza del Mercato Nuovo, dalle 9:30 per tutto l’arco della giornata, si terrà l’evento “Unaperlacon il”. L’iniziativa, all’insegna della legalità e della vicinanza alle Forze dell’ordine, è organizzata dall’associazione SEC – Società Educazione Cinofila in collaborazione con il Comune die con il patrocinio della Regione Toscana, ENCI - Ente Nazionale Cinofilia Italiana, Provincia die Comune di Carmignano. Ad aprire l’evento saranno la sindaca Ilaria Bugetti e il prefetto Michela La Iacona insieme alle autorità civili e militari. La piazza ospiterà unità cinofile delle Forze dell’ordine provenienti dalla Toscana e dal resto della penisola.