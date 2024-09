Parma neonati sepolti in giardino | oggi l’interrogatorio di Chiara Petrolini

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 26 settembre 2024)è il giorno dell'interrogatorio di garanzia - davanti al giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di- di, la giovane 21enne agli arresti domiciliari con le accuse di omicidio premeditato e occultamento di cadavere. La ragazza è accusata di aver partorito e poi seppellito i suoi due figli neldell'abitazione dove viveva con i genitori e il fratello, a Vignale di Traversetolo. Secondo quanto emerge, la donna avrà la possibilità di rilasciare dizioni spontanee e di rispondere alle domande del magistrato, oppure potrà rimanere in silenzio, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Con lei l’avvocato Nicola Tria.