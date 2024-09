Napoli svelato cosa ha in mente Conte | l’intenzione è netta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 26 settembre 2024) La squadra partenopea questa sera sarà impegnata in Coppa Italia contro il Palermo, misterha le idee chiare sufare. In casaabbiamo assistito a un inizio di stagione tutto sommato positivo. Dopo l’esordio disastroso che ha visto gli azzurri perdere per 3-0 in casa dell’Hellas Verona, gli uomini dihanno rialzato la testa con tre vittorie consecutive. Prima i successi casalinghi contro Bologna e Parma e poi il trionfo in casa del Cagliari hanno riportato il sorriso a Castel Volturno. Un’ulteriore iniezione di fiducia è arrivata anche dal pareggio per 0-0 di sabato scorso in casa della Juventus. La prossima avversaria in campionato sarà il Monza, ma prima testa alla partita di Coppa Italia di questa sera. Ilinfatti, alle ore 21:00, ospiterà allo stadio “Maradona” il Palermo, uscito vincitore dalla sfida contro il Parma nel turno precedente.