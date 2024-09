Milan Fonseca | Morata convocato ma in dubbio per domani a causa di una borsite non lo voglio rischiare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) L’allenatore del, Paulo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’anticipo della sesta giornata contro il Lecce: “È una partita molto importante, dobbiamo confermare che siamo in crescita; la vittoria nel derby ha senso se vinciamo anche a Lecce. Per me è una partita pericolosa dopo il derby, dobbiamo stare attenti perché dopo una vittoria importante diventa più difficile, ma non possiamo sbagliare. Io nonritornare al derby, per me è finita quando sono uscito dallo stadio. In questo momento la parte mentale è molto importante, forse anche più della tecnica e della tattica“. Poi aggiunge: “Siamo lontani dalche ho in testa. Difensivamente la squadra non è cresciuta ancora, offensivamente meglio ma possiamo ancora migliorare tanto. Se pensiamo al derby, ho visto una squadra corta, che non ha lasciato all’Inter fare il gioco che fa abitualmente.