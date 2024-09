Manovra confermati taglio cuneo e nuove aliquote Irpef | si lavora a contributo banche

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 26 settembre 2024)gli interventi già varati nella scorsa, compreso ildele le treche diventano strutturali. Sulle pensioni nulla si muove, mentre si valuta un incremento delle risorse per la sanità, tenendo la spesa sopra all’1,5% in rapporto sul Pil previsto in media nel settennio, e per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali nel pubblico impiego, recuperando i valori dell’inflazione, ovvero circa il 2% annuo. Sono le misure che comporranno l’ossatura della prossima finanziaria delineate dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ai sindacati nel corso dell’incontro a Palazzo Chigi per presentare il Piano strutturale di Bilancio, che si sviluppa in sette anni e dovrebbe approdare sul tavolo del prossimo Consiglio dei ministri venerdì, prima di arrivare sui banchi del Parlamento a ottobre.