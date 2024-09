Letteratura | è morto Angelo Pupino specialista dell’opera di Pirandello

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 26 settembre 2024) Lo storico e critico dellaitalianaRaffaele, studioso del romanzo tra ‘800 e ‘900 e presidente della Commissione per l’Edizione nazionaleomnia di Luigiistituita presso il Ministero della Cultura, èmercoledì 25 settembre a Roma all’età di 88 anni dopo una lunga malattia. La notizia della scomparsa è stata riferita all’Adnkronos da ambienti accademici. Nato a Taranto nel 1936, dopo aver insegnato in vari atenei in Francia, Germania, Italia, da ultimoè stato professore all’Università ‘L’Oriental’ di Napoli , dove ha fondato e coordinato il dottorato di Letterature romanze comparate e diretto varie unità di ricerca.