Juventus Locatelli | Scudetto non ci nascondiamo

(Di giovedì 26 settembre 2024): “, non ci” Allegri o Thiago Motta? Il più matto è De Zerbi. Al Milan c’era nonnismo”. Manuelsi è ripreso la. Il centrocampista bianconero (classe 1998 ex Milan e Sassuolo) ha rilanciato un’intervista a Tuttosport. Ecco le sue parole. JUVE NEL CUORE – “Da piccolo non avevo un idolo di riferimento, ma un sogno solo: diventare un calciatore di Serie A e della Juve. Un sogno realizzato grazie a me, alla mia famiglia, a Dio. Ammiravo Del Piero, Nedved e Totti, quando ho visto qui per la prima volta Pavel mi sono emozionato. Tutta la mia famiglia è juventina. Mi piace guardare le partite, la Champions League ma anche i match di Serie B. Amo il calcio, guardo gli altri calciatori. Sono fanatico di calcio e negli ultimi anni ho seguito tantissimo Kroos, un centrocampista pazzesco”.