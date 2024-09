Il gip sull’omicidio della 19enne in discoteca a Molfetta | Centinaia di presenti tutti omertosi per la caratura criminale dei protagonisti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tra ledi personeal Bahia Beach diquando è stata uccisa Antonella Lopez “nessuna” si è presentata agli investigatori per spiegare quanto aveva visto: una “condizione di omertà derivante dalla” dei giovani coinvolti. È quanto scrive il giudice per le indagini preliminari di Bari Francesco Vittorio Rinaldi nell’ordinanza di convalida del fermo di Michele Lavopa, il 21enne in carcere per l’omicidio, avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi, in unacittà in provincia di Bari, e per il tentato omicidio di quattro ragazzi, tra i quali Eugenio Palermiti, 20 anni, rampollo del clancriminalità organizzata del capoluogo pugliese e ritenuto il vero bersaglio.