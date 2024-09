Dynamite Grand Slam 25 09 2024 I declare War

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 26 settembre 2024) Benvenuti all’analisi di AEW, l’episodio speciale tenutosi nell’iconico Arthur Ashe Stadium di New York. La serata promettei match, tra cui un’attesa sfida tra Bryan Danielson e Nigel McGuinness e un main event che determinerà il prossimo sfidante al titolo mondiale AEW. Bryan Danielson vs. Nigel McGuinness (4 / 5) Il match inizia con scambi tecnici e colpi duri. Danielson applica la LeBell Lock, ma McGuinness raggiunge le corde. L’azione si sposta all’esterno con entrambi che usano il paletto del ring come arma. Rientrati, McGuinness colpisce con la Tower of London, ma Danielson resiste. Dopo una serie di rovesciamenti, Danielson riesce a intrappolare McGuinness nella LeBell Lock. Vincitore: Bryan Danielson Dopo il match, Christian Cage sale sul palco con il suo contratto, ma Kip Sabian gli ruba la penna prima che possa firmarlo.