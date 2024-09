Como ex consigliere comunale di Garzeno ucciso in casa a coltellate

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 26 settembre 2024) È statoCandido Montini, exdi, in provincia di, ritrovato senza vita nella suaa Catasco. È stato un vicino dia scoprire il cadavere dell’uomo e ha allertato i carabinieri. Montini, dopo l’attività e l’impegno nel paese, aveva aperto un piccolo negozio di alimentari e riforniva i concittadini. A ritrovare il corpo è stato un dirimpettaio di Montini che, non ricevendo risposta dopo aver suonato più volte al campanello, è entrato indove ha visto l’uomo riverso in terra. Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo di Menaggio e di Dongo e la Sis di Milano. Dai primi rilievi effettuati, è emerso che l’uomo è morto per diverse. Al momento gli investigatori non escludono alcuna pista, anche se appare poco probabile che si sia trattato di una rapina finita in tragedia.