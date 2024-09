Carpi-Ascoli oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tutte le informazioni in merito alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Sandro Cabassi valevole per la sesta giornata del campionato italiano di. La compagine emiliana, nonostante sia una neo-promossa, si è resa protagonista di un buon avvio di stagione e ha intenzione di proseguire su questa strada il più a lungo possibile., come seguire il match Il club marchigiano, dal suo canto, è tra i grandi favoriti alla promozioneinB, ma ha bisogno di cambiare passo dopo un inizio di stagione un po’ sottotono. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 26 settembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 255. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.