Calci riqualificazione di via Roma | concluso il primo lotto

(Di giovedì 26 settembre 2024)(Pisa), 26 settembre 2024 - Nei giorni scorsi è stata completata ladi via, nel tratto compreso tra l’area pedonale della Certosa e l’incrocio con via Brogiotti. L’obiettivo dell’amministrazione comunale diè ora quello di procedere alladel restante tratto di via, da piazza Garibaldi alla Pieve, nelsemestre del 2025, addirittura in anticipo rispetto agli impegni presi in campagna elettorale. “Con i lavori avviati in primavera - ricorda l’assessora ai lavori pubblici, Valentina Marras – abbiamo rinnovato completamente l’illuminazione pubblica, ottimizzato il sistema di regimazione delle acque e sistemato le banchine stradali.